Beersel haalt gram na verzakte steenweg VLAAMS GEWEST EN GARAGE MOETEN RUIM 400.000 EURO BETALEN BART KERCKHOVEN

01 juni 2018

02u49 0 Beersel Het Vlaams Gewest en garage Lebeau draaien op voor de kosten van de herstelling van de verzakking onder de Alsembergsesteenweg die eind 2014 ontstond. De steenweg was bijna een jaar afgesloten. Volgens de rechter stroomt er een gracht onder de steenweg en dus mag het gemeentebestuur meer dan 400.000 euro aan gemaakte kosten terugvorderen.

Eind 2014 moest de Alsembergsesteenweg ter hoogte van garage Lebeau in allerijl afgesloten worden omdat de weg verzakte. Al snel werd duidelijk dat een koker onder de steenweg het begeven had. Maar het Vlaams Gewest en het gemeentebestuur van Beersel raakten het niet eens over wie moest opdraaien voor de herstelling. "We hebben destijds het geld voorgeschoten zodat de steenweg niet langer dan nodig afgesloten moest worden", zegt schepen van Openbare Werken Hilde Ecker (CD&V).





Eigenaars grond

Uiteindelijk duurde het tot 9 oktober 2015 voor alles hersteld was en de steenweg openkon. Intussen werd er wel een rechtszaak gestart. Op 18 mei velde de rechter een vonnis. Daarbij worden het Vlaams Gewest en garage Lebeau veroordeeld tot het betalen van 386.164,55 euro. Daarbij wordt nog de btw en interesten verrekend zodat het bedrag al snel boven de 400.000 euro zal liggen.





"We zijn tevreden met dit vonnis", zegt schepen Ecker. "We hebben altijd gezegd dat er een beek onder die steenweg liep en geen riool. In de jaren twintig en dertig van vorige eeuw werden documenten opgemaakt waarbij duidelijk gesproken werd over een waterloop. Het is niet omdat het water dat door die beek stroomt wat vervuild is dat het dan een riolering is. De rechter benoemt die beek nu officieel als een niet-gerangschikte onbevaarbare waterloop en dat maakt dus dat de verantwoordelijkheid bij de eigenaars van de gronden ligt. In dit geval is dat garage Lebeau en het Vlaams Gewest."





Beroep

Tegen de uitspraak kan nog beroep aangetekend worden. Burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) zegt dat hij benieuwd is naar de reactie van het Vlaams Gewest. "Bevoegd minister en Beerselaar Ben Weyts kan nu beslissen om de zaak te laten rusten of toch in beroep te gaan om het geld van Beersel te recupereren", aldus Vandaele.





Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft nog niet beslist of er beroep zal aangetekend worden. "We bekijken momenteel het arrest en gaan in samenspraak met onze raadsman na of en hoe we hiermee verder gaan", laat woordvoerder Anton De Coster weten. Ook bij garage Lebeau hebben ze nog niets beslist. "We zijn sinds woensdagmiddag op de hoogte en moeten het vonnis nog laten bestuderen", zegt medezaakvoerder Kenneth Lebeau.





"We zijn wel geschrokken van de uitkomst maar gaan de komende dagen bekijken wat we nog kunnen en willen doen."