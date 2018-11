Artsen en zorgmedewerkers organiseren samen Rookstop Run voor Music for Life Bart Kerckhoven

22 november 2018

16u27 0 Beersel zondag 25 november organiseren de Artsenkring Zennevallei, het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria en de Huizen van het Kind een Rookstop Run ten voordele van Music For Life.

De opbrengst gaat naar Generatie Rookvrij, een initiatief van Kom op Tegen Kanker. Iedereen kan die dag lopen of wandelen op het provinciedomein van Huizingen voor het goede doel. Maar bezoekers die enkel een hapje of een drankje willen zijn ook welkom. Sportievelingen kunnen kiezen tussen loopafstanden van 3, 6 of 12 kilometer. Wandelaars krijgen een tocht van 6 kilometer voorgeschoteld en de kinderen kunnen zich uitleven op een hindernissenparcours. Deelnemen kost 8 euro voor wie zich via voorverkoop inschreef via rookstoprun@gmail.com. Het startschot van de verschillende activiteiten wordt gegeven tussen 13 uur en 15 uur. Er is extra kinderanimatie voorzien, net als infostandjes van verschillende organisaties. Wie zich inschrijft of een vrije gift wil doen kan een bedrag storten op BE17 0018 4445 7121.