Animatoren speelplein leveren loon in 30 januari 2018

De animatoren van gemeentelijk speelplein Amajoe verdienen vanaf dit jaar wat minder. Maar het voorstel om loon in te leveren, kwam ook van hen. "De verloning voor animatoren lag best hoog", zegt schepen van Jeugd Jo Vander Meylen (CD&V). "De ploeg stelde vast dat het ook die hoge vergoeding was die sommige kandidaten aantrok, terwijl het uitgangspunt toch een sociaal engagement hoort te zijn." De animatoren verdienen voortaan 75 euro per dag in plaats van 92 euro. Een hoofdmonitor zal nog 91 euro krijgen, waar dat vroeger 98 euro was. Hulpmonitoren krijgen nog altijd een vrijwilligersvergoeding van 30 euro." Met het geld dat de besparing oplevert, wil het gemeentebestuur op de drukste momenten extra monitoren inschakelen. En zo komt er ook budget vrij om de speelpleinwerking uit te breiden voor kinderen met een beperking. (BKH)