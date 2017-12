Alsemberg werkt aan groene oase VOETBALVELD OP GEMEENVELDSITE WORDT ONHERKENBAAR BART KERCKHOVEN

02u24 0 RV Een toekomstbeeld van de 'Alsembergse Beemd'. Beersel Met de Alsembergse Beemd krijgt de Beerselse deelgemeente binnenkort een nieuw park. Eentje waar kinderen kunnen ravotten en waar je even rustig van de natuur kan genieten. Langs de oevers van de Molenbeek wordt ook een fietspad aangelegd. "Onderdeel van een prachtige fietsverbinding tussen Rode en Lot", duidt schepen Veerle Leroy (Groen).

In Beersel worden nu al tien jaar plannen gesmeed om het unieke landschap te bewaren. Zo kwam het project 'Land van Teirlinck' tot stand, met medewerking van de Vlaamse Landmaatschappij. Onder andere aan de Kapittelbeek werden al werken uitgevoerd. Het project is zo belangrijk dat 'Land van Teirlinck' zelfs een specifieke bevoegdheid van schepen Leroy is.





Binnen het project wordt binnenkort de Alsembergse Beemd voorgesteld. Concreet worden het oude voetbalveld op de Gemeenveldsite en een stukje van de Volvo-parking heringericht tot een plek die perfect in de Molenbeekvallei past. "Kinderen krijgen er open ruimte om te ravotten", aldus schepen Leroy. "Op de planning voorts een avonturenparcours en een aparte speeltuin voor de kleuters. Tegelijk worden ook bruggen over de Molenbeek gebouwd, en die zijn dan weer belangrijk voor de fietsverbinding die uitgestippeld wordt."





Mozkito Langs de Molenbeek wordt een veilige fietsverbinding aangelegd tussen Alsemberg en Lot.

Aangenamer fietsen

Die fietsverbinding is voor Leroy de kers op de taart. De route van meer dan vijf kilometer lang zal Lot en Sint-Genesius-Rode met elkaar verbinden langs de oevers van de Molenbeek. "Voor kinderen die in het centrum van Sint-Genesius-Rode en Alsemberg naar school gaan, zal het veel aangenamer fietsen worden", klinkt het. "Ze hoeven immers niet meer de Alsembergsesteenweg op tijdens de spitsuren. Het wordt geen fietssnelweg, maar een mooie baan die ook recreatief gebruikt kan worden. Het project van de Alsembergse Beemd is daar een belangrijk onderdeel van. In het centrum van de deelgemeente willen we dan de Vanderveldelaan omvormen tot een fietsstraat. Er volgt ook nog overleg met de buren uit Rode gezien de straat op de gemeentegrens ligt."





1 miljoen euro

In de Alsembergse Beemd moet ook nog een bufferbekken aangelegd worden om water op te vangen bij hevige regenbuien. In totaal zullen de werken bijna 1 miljoen euro kosten. Via het project Land van Teirlinck is het vooral de Vlaamse Landmaatschappij die de kosten voor de aanleg op zich neemt, maar ook Beersel zelf heeft een aandeel. Op woensdag 24 januari wordt er om 20 uur in het bezoekerscentrum De Lambiek langs de Brusselsesteenweg een infoavond georganiseerd rond het nieuwe park. De werken zelf kunnen in het najaar van 2018 starten.