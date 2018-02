Al dertig geschikte daken gevonden voor zonnepanelen 05 februari 2018

In Beersel zijn al verschillende daken gevonden die perfect zijn om zonnepanelen op te plaatsen. Het gemeentebestuur van Beersel wil met de actie 'Beersel wekt op' veel meer mensen laten kennismaken met wind- en zonne-energie. . "Ik hoop alvast dat er een doorbraak komt in onze gemeente voor het leggen van zonnepanelen", zegt schepen van Energie Veerle Leroy (Groen). "Met onze actie willen we alle huishoudens aanzetten zonnepanelen te plaatsen en zelf te voorzien in eigen stroom. De daken die niet goed georiënteerd liggen, kunnen via de coöperatieve Pajopower investeren in daken van anderen. We vonden zo in Beersel al meer dan dertig geschikte grote daken waar het meer dan rendabel is om veel energie op te wekken. Veel mensen hebben blijkbaar wel nog nood aan extra informatie over windenergie en de mogelijke aansluiting bij een burgercoöperatie. Dat is informatie wie we graag willen geven." (BKH)