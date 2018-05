Agressieve beklaagde verwijderd tijdens eerste zitting zaak Priscilla 22 mei 2018

02u28 0 Beersel In de Brusselse jeugdrechtbank is de eerste zitting in de zaak rond de dood van Priscilla Sergeant bijzonder woelig verlopen. Zo moest de beklaagde wegens agressief gedrag verwijderd worden.

Priscilla Sergeant was pas 14 jaar toen ze op 20 juli 2012 dood aangetroffen werd in een veld in Dworp. Een kleine maand later, op 16 augustus, werden drie verdachten opgepakt. Het ging om de 46-jarige Johan D.V., de toen 12-jarige J. en de destijds 16-jarige A. Zij hadden het meisje urenlang gepest in de woning van D.V. Pesterijen die zwaar uit de hand liepen en Priscilla het leven kostten.





D.V. werd aangehouden en de minderjarigen werden geplaatst. In juni 2016 werd het onderzoek afgesloten, waarna de onderzoeksrechter J. en A. naar de jeugdrechtbank doorverwees. D.V. overleed in januari 2017.





Eind vorige week verscheen A. in de jeugdrechtbank, waar hij geconfronteerd werd met een zwaar aangeslagen vader van Priscilla. De jongeman zelf stelde zich er erg agressief op tegenover de vader en moest uiteindelijk door de politie uit de zaal verwijderd worden. Zoals verwacht, vroegen beide partijen om uitstel, om het dossier grondig voor te kunnen bereiden. De jeugdrechter ging in op die vraag en stelde de zaak uit naar 7 september. Op 1 juni moet ook J. voor de jeugdrechter verschijnen. (WHW)