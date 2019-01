Agentschap Wegen en Verkeer gaat bomen kappen langs Ring Bart Kerckhoven

02 januari 2019

11u57 1 Beersel De komende maanden laat het Agentschap Wegen en Verkeer opnieuw bomen kappen langs de Brusselse Ring in Beersel.

In Beersel worden bomen geveld langs de snelweg tussen de Beerselsestraat en de Broekweg. De bomen worden afgezaagd tot een tiental centimeter boven de grond. In het volgende seizoen schieten ze opnieuw uit. Aanvankelijk zal alles er wat kaal uitzien maar na enkele maanden moeten dan opnieuw schieten uitkomen. Op http://wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer kan iedereen de werken opvolgen maar het agentschap zal de omwonenden via een brief ook wel op de hoogte brengen wanneer de werken zullen uitgevoerd worden.