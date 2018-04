Advocate wil vrijspraak na dodelijk ongeval: "Hij kon slachtoffer halve seconde zien" 24 april 2018

02u55 1 Beersel De trucker die vorig jaar een bejaarde dame dodelijk aanreed op de parking van het Delhaize-filiaal in Alsemberg heeft gisteren de vrijspraak gevraagd. "Ik heb haar nooit gezien", klonk het in tranen.

Slachtoffer Rosa Wils (80) uit Rode was op 11 mei vorig jaar boodschappen gaan doen in de Delhaize langs de Zoniënwoudlaan. Daar had trucker V. omstreeks 9.30 uur net goederen gelost aan de laad- en loskade. Amper enkele seconden nadat hij weer vertrokken was, reed hij Rosa aan. Zij overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.





In de politierechtbank vorderde procureur Kris Boelens gisteren een celstraf van zes maanden met uitstel, een boete van 4.000 euro (2.100 euro met uitstel) en een rijverbod van zes maanden omdat de beklaagde volgens hem niet voorzichtig genoeg geweest was. Dat was ook de conclusie van de deskundige die het parket aangesteld had om het ongeval te onderzoeken.





Maar de verdediging stelt dat V. niets verweten kan worden. De advocate van de man baseert zich hiervoor op het verslag van een tweede deskundige. "Op basis van zijn bevindingen kon mijn cliënt het slachtoffer gedurende een halve seconde gezien hebben in zijn spiegel", klonk het. "Dit is een spijtig ongeval, mijn cliënt heeft geen fouten gemaakt."





Rechter Dina Van Laethem zal eind mei beslissen of er een derde expert op de verslagen gezet zal worden. Trucker V. heeft sinds het ongeval overigens niet meer met de vrachtwagen gereden. (BKH)