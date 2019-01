Acht postbussen van Bpost verdwijnen in Beersel Bart Kerckhoven

21 januari 2019

15u40

Bpost vermindert de komende maanden het aantal rode postbussen in het straatbeeld omdat er minder brieven verstuurd worden. In totaal gaan er een vijfde minder brievenbussen te vinden zijn in ons land en ook in Beersel worden er verschillende weggehaald. Het gaat om de postbussen aan de Dachelenbergstraat 138 en de Nering 43 in Beersel maar ook op de Bergensesteenweg 32a, de Dworpsestraat 224, het Europaplein 1 en Langblok 21 in Lot verdwijnen de brievenbussen. In Huizingen zal vanaf maart zowel op de Albert Vaucampslaan 90 als op de Henri Torleylaan 100 geen brievenbus meer te vinden zijn.