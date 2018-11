34 personen dragen gordel niet Tom Vierendeels

09 november 2018

15u45 0 Beersel In Beersel en Ruisbroek zijn 34 personen betrapt op het niet dragen van de veiligheidsgordel. Ook twee kinderen bleken niet goed vastgemaakt te zitten in de wagen. Daarnaast werd nog een dronken bestuurder uit het verkeer gehaald.

Inspecteurs voerden op 7 november rond het middaguur een controle uit langs de Puttestraat in Beersel. Daar werden achttien personen, waaronder zowel bestuurders als passagiers, beboet omdat ze hun veiligheidsgordel niet droegen. Ook twee kinderen jonger zaten niet reglementair vastgemaakt in de wagen. Bij de controle werd ook een man aan een ademtest onderworpen die zichtbaar onder invloed van alcohol was. Hij bleek 1,86 promille in het bloed te hebben en zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.

De ploegen trokken vervolgens naar de Karel Gilsonstraat in Ruisbroek. Hier werden nog eens zestien bestuurders en passagiers betrapt en beboet, omdat ze hun gordel niet droegen. Eén bestuurder zal ook een boete in de bus krijgen omdat hij met zijn gsm achter het stuur bezig was.

