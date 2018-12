19 bestuurders droegen hun gordel niet Tom Vierendeels

10 december 2018

18u45 0 Beersel Inspecteurs van de lokale politiezone Zennevallei hebben maandag verschillende bestuurders betrapt op het niet dragen van de veiligheidsgordel. Er werden ook tal van andere inbreuken vastgesteld.

De controlepost werd opgesteld in de Lotsestraat, in de omgeving van het Kasteel van Beersel. Negentien bestuurders kregen een proces-verbaal omdat ze hun veiligheidsgordel niet droegen. Ze werden ook allemaal aan de kant gezet en aangesproken over hun fout.

Voorts werden nog processen-verbaal opgesteld voor wagens die niet voldeden aan de technische eisen, gsm-gebruik achter het stuur, inbreuken op de wetgeving van het rijbewijs, een lading die niet goed vastgemaakt was en een inbreuk op het afvalstoffendecreet.