1.950 bezoekers voor beschieting 03 juli 2018

De re-enactment van de beschieting van het Kasteel van Beersel lokte dit weekend 1.950 bezoekers. "Het was een succes", zegt schepen van Toerisme Sonja Bosmans (CD&V). "Zeker op zondag was het druk en zelfs uitverkocht. Veel mensen besloten pas dit weekend om af te zakken naar het evenement. Voor ons was dit een unieke gebeurtenis." Tijdens het weekend werd de beschieting door Franse artillerie eind vijftiende eeuw op het kasteel nagespeeld door acteurs en actrices van vzw Den Troep. (BKH)