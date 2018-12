“We vangen asielzoekers uit alle hoeken van de wereld op” Opvangcentrum Rode Kruis in Alsemberg bestaat twintig jaar Bart Kerckhoven

13 december 2018

17u09 1 Beersel Twintig jaar geleden opende het Rode Kruis in het oude sanatorium in Beersel het opvangcentrum voor asielzoekers. Buurtbewoners moesten er even aan wennen maar twee decennia later is het centrum helemaal ingeburgerd. “De mensen die hier verblijven zijn geen transmigranten of illegalen”, zegt centrummanager Rob Wauters. “Wie hier woont wil in ons land een leven opbouwen.”

Zaterdag is het exact twintig jaar geleden dat het opvangcentrum op de Sanatoriumstraat de deuren opende voor de eerste asielzoekers. Tegenwoordig worden de mensen die er verblijven officieel verzoekers om internationale bescherming genoemd maar de rol van het centrum blijft na al die jaren onveranderd. 197 mensen met liefst 37 verschillende nationaliteiten wonen er tijdelijk. “De mensen wachten op een beslissing in hun procedure”, legt centrummanager Rob Wauters uit. “Voor sommigen duurt dat enkele maanden maar het kan net zo goed een jaar duren. Dat is voor de mensen zelf geen gemakkelijke situatie want ze weten niet waar ze aan toe zijn.”

Wie hier door het Rode Kruis wil opgevangen worden kan ook niet zomaar aanbellen. “De mensen worden door Fedasil naar de verschillende centra doorverwezen”, zegt Rob. “We weten dus niet wie er zal arriveren. Dat wisselt ook enorm af. Op dit moment merken we dat er meer mensen uit Afghanistan en Guinée aankomen. Maar we vangen dus asielzoekers uit de hele wereld op.”

Twintig jaar geleden moest het Rode Kruis wel de buurtbewoners geruststellen toen die te horen kregen dat er een asielcentrum zou geopend worden in het oude sanatorium. “Ik werk hier zelf nog maar enkele jaren maar ik heb van mijn voorgangers wel gehoord dat die eerste jaren uiteindelijk wel zonder problemen verlopen zijn. Wie hier opgevangen wordt is geen crimineel. Het zijn ook geen transmigranten of illegalen maar mensen die hopen dat ze erkend worden”, aldus Wauters. Dit weekend organiseren de mensen van het centrum een klein feestje om het twintigjarig bestaan te vieren. Er is een werelddiner op zaterdag 15 december waarvoor de inschrijvingen al afgesloten zijn maar vanaf 19 uur is iedereen welkom op een receptie met een dessertenbuffet met extra animatie.

“We willen zo ook eens de mensen bedanken die ons helpen”, zegt Rob. “We hebben een dertigtal vrijwilligers die echt een engagement opgenomen hebben om de asielzoekers te helpen. Zo werken ze mee in ons moestuinproject of helpen ze de kinderen die hier verblijven met hun huiswerk. Maar ook de scholen in de buurt zijn we dankbaar want de kinderen die hier verblijven kunnen daar lessen volgen. Dat is ontzettend belangrijk want zo leren ze meteen de taal. Ten slotte hebben we ook altijd goed samengewerkt met de politie en het gemeentebestuur. We kunnen op hen rekenen. Daarom was een klein feestje zeker op zijn plaats.”