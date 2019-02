“We blijven geen Aytekins kweken”, rechter scherp voor man die al 11 keer betrapt werd zonder rijbewijs Tom Vierendeels

06 februari 2019

16u07 2 Beersel “We gaan geen Aytekins blijven kweken.” De Halse politierechter Johan Van Laethem was niet mals voor een man die al elf keer betrapt werd op het rijden zonder rijbewijs. De man moest voor de rechtbank verschijnen omdat hij een snelheidsboete niet betaalde.

Een man werd op 20 mei 2017 op de Brusselse ring in Lot geflitst aan 149 kilometer per uur. De man kreeg een boete van 126 euro opgestuurd, maar betaalde niet waardoor hij voor de rechtbank diende te verschijnen. De man blijkt zonder rijbewijs te rijden en volgens de procureur telt zijn strafblad al zes bladzijden. De advocate hoopte alsnog op een milde straf, omdat haar cliënt vijf kinderen heeft en werkzoekende is, waardoor hij het financieel niet breed heeft. Al gaf ze wel toe dat het rijgedrag geen pluimen kan verdienen.

“Hij werd al elf keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs”, sprak de politierechter. “We gaan geen Aytekins blijven kweken (verwijzend naar de doodrijder van Merel De Prins in Vilvoorde, die niet over een geldig rijbewijs beschikte, red.) Dit gaat om je-m’en-foutisme waarbij mensen denken dat ze doen wat ze willen. Ik vraag mij vooral af waarom die man een auto heeft.”

De beklaagde kreeg een boete van 240 euro, een werkstraf van 150 uur en een rijverbod van vijf jaar. Als de man alsnog ooit zijn rijbewijs wil halen, moet hij naast het theoretisch en praktisch examen ook een psychologische en medische testen afleggen. Voert hij de werkstraf niet uit, dan moet hij acht maanden in de cel.