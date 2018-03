"Wat zal het volgende zijn...?" SLACHTOFFER LEEFT IN ANGST NA DUBBELE BRANDSTICHTING TOM VIERENDEELS

08 maart 2018

02u46 0 Beersel "We vragen ons af wat het volgende zal zijn." Kim De Greef en haar familie leven in angst na de dubbele brandstichting van maandagochtend. Twee wagens van het gezin gingen in vlammen op, een concreet spoor naar de dader is er nog niet.

Kim, haar familie en buren werden maandagochtend opgeschrikt door een hevige knal in de Albert Vaucampslaan. "We hebben enorm veel geluk gehad, op meerdere vlakken", zucht Kim. "Ik was zondagavond thuisgekomen met een bijna lege brandstoftank. Mijn twee weken jonge wagen reed op reserve - ik kon er nog zo'n vijftig kilometer uithalen. Normaal zou ik gestopt zijn aan een tankstation, maar ik was moe en het was slecht weer. Ik wilde dan ook gewoon zo snel mogelijk thuis zijn. Dat ik die tankbeurt overgeslagen heb, is volgens de brandweer een geluk geweest. De drie maanden oude auto van mijn moeder was wel volgetankt en brandde volledig uit, terwijl het bij mijn wagen veel beperkter was."





De twee Citroën's stonden voor het huis van de familie geparkeerd. De mama van Kim woont met haar vriend op het gelijkvloers, zelf betrekt ze met haar twee zonen de eerste verdieping. "We hadden ook het geluk dat mijn stiefvader in de zetel in slaap gevallen was", vervolgt ze. "Hierdoor werd hij - net als enkele buren - gewekt door de eerste knal. En zo kon hij snel alarm slaan. Hij is vervolgens naar buiten gegaan, heeft de wagen van mijn moeder geopend, en wilde de brandblusser uit de koffer nemen. Ik heb hem op dat moment gek verklaard en heb hem aangemaand om weg te gaan van de vuurzee. De vlammen waren enorm hevig... Als er iets ontploft was, dan had hij misschien dood kunnen zijn. Die kleine brandblusser was ook niet opgewassen tegen die vuurzee... We hebben ons dan maar in veiligheid gebracht en gewacht op de hulpdiensten."





Beide wagens zijn rijp voor de schroothoop, maar ook de woning raakte beschadigd. "Het rolluik van het raam op de eerste verdieping is vernield", knikt Kim, die thuis als onthaalmoeder werkt. "Het raam zelf is gebarsten, net als een ruit in de voordeur. Gelukkig is het vuur niet overgeslagen naar ons huis..."





"Bang? Natuurlijk"

Kim rijdt intussen rond met een vervangwagen, al is haar uitgebrande auto momenteel het minste van haar zorgen. "We vragen ons af wat het volgende zal zijn", zucht ze. "Natuurlijk zijn we bang. Dat is toch normaal? De wagens werden in beslag genomen voor verder onderzoek en dat zou naar verluidt wel even kunnen duren. De politie is er natuurlijk volop mee bezig en we hopen dat de dader snel gevat wordt. Wie het op ons gemunt heeft? We denken wel enkele richtingen uit, maar onderzoek zal alles aan het licht moeten brengen."