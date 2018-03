'Wat wiet' in beslag nemen, heet dat dan 23 maart 2018

02u45 0 Beersel Politie en Civiele Bescherming hebben gisteren een cannabisplantage met vermoedelijk honderden planten ontmanteld. Ook werd zo'n 25 kilogram geoogste drugs in beslag genomen.

De plantage werd aangetroffen in de Frans Sermonstraat, een smal straatje tussen de Laaklinde en de Stationsstraat in Lot. Volgens buurtbewoners trokken de agenten en leden van de Civiele Bescherming omstreeks 8.30 uur naar een schuurtje op een verwaarloosd terrein naast een woning. Daar vonden ze een flinke hoeveelheid planten - wellicht honderden. Voorts namen ze zo'n 25 kilogram reeds geoogste drugs mee.





Het parket Halle-Vilvoorde kon gisteren nog geen exacte cijfers meedelen. Het is evenmin duidelijk of er in deze zaak arrestaties verricht werden. "Plots was er hier enorm veel beweging", klinkt het bij buurtbewoners. "We denken dat het huis met schuur al zo'n vier à vijf jaar verhuurd werd, maar contact hadden we niet met die mensen. We zagen er wel vaak een bestelwagen stoppen." (BKH/TVP)