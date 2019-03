“Visdieven gooiden hun vangst zelfs over de haag”: hengelen aan Kasteel Beersel is voortaan vier keer zo duur voor niet-Beerselaars Bart Kerckhoven

04 maart 2019

15u55 9 Beersel Wie niet in Beersel woont betaalt voortaan 10 euro om een dagje te vissen aan de idyllische slotgracht rond het bekende Kasteel van Beersel. Dat is liefst vier keer meer dan de inwoners betalen. “De voorbije maanden werd heel wat vis gestolen en we vermoeden dat de dieven niet in onze gemeente wonen”, zegt schepen van Toerisme Kristien Vanhaverbeke (N-VA).

Het Kasteel van Beersel is bij het grote publiek gekend dankzij het Suske en Wiske-album ‘De schat van Beersel’ maar nu blijkt dat dieven er ook hun schat ophaalden... Maar dan wel in de slotgracht. De voorbije maanden merkten de medewerkers van de gemeente op dat er minder vis op de slotgracht zat. “De vissers zelf signaleerden dat ze er minder zagen zwemmen”, zegt Vanhaverbeke. “De visvijver wordt wel degelijk goed onderhouden en indien nodig vullen we zelf het visbestand aan. Maar de laatste tijd was het toch opvallend dat er meer moest bijgevuld worden. We kregen verhalen te horen van vissers die aan de achterzijde van het kasteel visten en eens ze beet hadden de vangst over de haag gooiden. Maar dat kan dus helemaal de bedoeling niet zijn.”

Voorlopig konden er geen dieven op heterdaad betrapt worden maar dat weerhoudt het gemeentebestuur er niet van om bij de start van een nieuw visseizoen het reglement voor de vissers aan te scherpen. Er was al een prijsverschil voor inwoners en niet-inwoners maar het verschil wordt nu nog groter. “Voortaan betalen mensen die niet in Beersel wonen 10 euro om een dagje te vissen aan het kasteel”, legt Vanhaverbeke uit. “Beerselaars betalen amper 2,5 euro. We houden die prijs voor de inwoners bewust laag omdat we die visvijver vooral voor hen onderhouden.”

Vissers die niet in Beersel wonen maar wel graag hun hobby beoefenen in de schaduw van het monument worden wel mee ‘gestraft’ maar volgens Vanhaverbeke is er voor die eerlijke mensen wel een oplossing. “Mensen uit de streek die hier vissen komen wel geregeld eens terug. Die schaffen zich dan beter een abonnement aan dat voor niet-Beerselaars 50 euro kost. We willen dus zeker niet de vaste bezoekers op kosten jagen. De dieven die hier aan de slag zijn komen volgens ons hier niet vaak vissen. Bovendien zullen die niet gauw een abonnement nemen omdat we voor het aanmaken van zo’n abonnement ook de gegevens van de identiteitskaart nodig hebben.”

Sinds 2011 kan er opnieuw gevist worden in de slotgracht van de bekende waterburcht in Beersel. Toen werd er heel wat karper en blankvoorn uitgezet. Twee jaar geleden werd al beslist om het vissen te beperken tot de openingsuren van het Kasteel van Beersel. Tot dan konden vissers dankzij een toegangscode al voor dag en dauw gaan vissen maar ook toen verdween er al vis uit de vijver en doken er zelfs in het midden van de nacht bezoekers op het domein op. Het gemeentebestuur hoopt met de nieuwe aanpassing dan ook dat het visbestand opnieuw op peil blijft. Hoeveel kilo vis er zo de voorbije maanden werd gestolen is onduidelijk.