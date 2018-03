't Meiboompje levert ontwerp voor nieuwe bibliobus 15 maart 2018

02u31 0 Beersel De nieuwe bibliobus in Beersel moet nog geleverd worden maar intussen weten we wel al hoe hij er zal uitzien.

De kinderen van tekenacademie 't Meiboompje in Alsemberg maakten samen met lesgeefster Els Van Mieghem drie ontwerpen waaruit iedereen dan zijn favoriet mocht kiezen. 361 mensen brachten een stem uit en met 163 stemmen voor een van de ontwerpen was er dus duidelijk een favoriet ontwerp. De kinderen tussen 8 en 12 jaar kregen voor hun creatief werk elk een exemplaar van het Suske en Wiske-album 'De bibberende Bosch'. "De nieuwe bibliobus zal voor de zomer geleverd worden", zegt schepen van Bibliotheek Eddy Deknopper (CD&V). "De oude was achttien jaar oud en moest vervangen worden. De bus wordt ingericht zodat hij ook mee is met de digitale tijd waar we vandaag in leven. Zo kunnen er films in geprojecteerd worden en is alle moderne informatica aanwezig. Met de nieuwe bibliobus willen we vooral de scholen en de jongeren bedienen in alle deelgemeenten."





400.000 euro

De nieuwe bus zal ongeveer 400.000 euro kosten en bij het begin van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen worden. (BKH)