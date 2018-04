"Onze romance lijkt begin van goeie mop" JUMELAGE IN BEELD: BELG EN NEDERLANDSE WORDEN VERLIEFD IN DUITSLAND MICHIEL ELINCKX

18 april 2018

02u39 0 Beersel Tijdens Erfgoeddag, komende zondag, kom je in Beersel meer te weten over de jumelagegeschiedenis van de gemeente. Zo is er een band met onder meer het Nederlandse Blokker, die voor twee inwoners nog net wat verder ging. Jan uit Dworp vond in Blokker immers zijn Marjon, met wie hij in 1996 huwde.

Voor het begin van de jumelages moeten we naar lot, waar toenmalig burgemeester Renaat Van Elslande de trekker was. In 1968 verzusterde Beersel met het Nederlandse Blokker - nu gekend als Hoorn. Daarna werden banden gesmeed met Wormeldange in Luxemburg, en een vriendschapsakte ondertekend met het Franse kanton Mirabeau. De laatste decennia wordt er ook een hechte relatie onderhouden met het Duitse Osthofen, maar tot een officiële jumelage kwam het nog niet.





Praktisch elk jaar trekt een Beerselse delegatie naar één van deze gemeenten in het buitenland. Een uitwisselingsproject dat niet alleen heel wat mooie ervaringen met zich meebracht, maar twee inwoners ook erg dicht bij elkaar bracht. Jan Aerts uit Dworp trok in de jaren 80 mee op zo'n jumelagereis en ontmoette zo de Nederlandse Marjon Stroet. "Eigenlijk hebben we elkaar toevallig ontmoet", vertelt hij. "Ik logeerde in Blokker bij een gepensioneerd gastgezin. Als twintiger vond ik dat niet zo fijn omdat de leeftijdskloof erg groot was. Ik heb toen mijn beklag gedaan bij een ander gastgezin, waar Marjon één van de kinderen was. Ik heb haar dus aan tafel leren kennen, tussen het eten door. De vonk is wel pas een jaar later overgesprongen, toen we samen in het Duitse Osthofen - waar Blokker en Beersel mee bevriend zijn - zaten. Ik had beloofd om haar met de auto thuis af te zetten en tijdens die rit zijn we naar elkaar toegegroeid."





Terug in België hield Jan contact met Marjon, die enkele maanden later met een vriendin naar Brussel kwam. "En toen was het echt 'koekenbak'", lacht Jan. "De liefde was er, en is niet meer weggegaan. In 1996 gaven we elkaar het jawoord - intussen was Marjon ook bij mij ingetrokken. Bijna negentien jaar geleden is onze dochter Karolien er dan bij gekomen."





Spijt? Nooit

Marjon liet dus haar thuisland achter, maar daar heeft ze nooit spijt van gehad. "Ik trek nog altijd jaarlijks naar Nederland", vertelt ze. "Maar sinds de opkomst van het internet is dat contact met het thuisfront sowieso gemakkelijker geworden. Al is het natuurlijk nog altijd een opmerkelijk verhaal: een Belg die een Nederlandse ontmoet in Duitsland. Het lijkt wel het begin van een goede mop, maar het werd een mooie romance."





Wie meer te weten wil komen over de geschiedenis van de jumelage in Beersel, kan zondag terecht in zaal Blokbos. Daar zal ook het verhaal van Jan en Marjon verteld worden. Tussen 10 uur en 18 uur worden daar verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een panelgesprek met deskundigen. Voorts is er doorlopend een tentoonstelling, die later ook nog te bezoeken zal zijn in de kiosk van WZC De Ceder (1 tot 25 juni).