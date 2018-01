"Minder optreden, of het komt niet goed" Singer-songwriter wil raad van zijn dokters ter harte nemen WIM DE SMET

27 januari 2018

03u06 0 Beersel Beroerde weken waren het voor Paul Severs (70). Voor het eerst in zijn carrière moest de singer-songwriter een drietal optredens afzeggen om gezondheidsredenen."De dokters hebben me gezegd dat ik minder moet optreden", klinkt het. "Doe ik dat niet, dan dreigt het einde van mijn carrière."

Paul Severs, die opgroeide in Huizingen maar nu in het Waalse Sint-Renilde woont, is het gewoon om stevig door te werken: jaarlijks tussen de 200 en 250 optredens. Maar vorige maand ging het plots mis. De zanger had geen stem meer. "Ik ondervond al een jaar of drie dat ik iets heser werd", vertelt hij. "Met mijn stembanden was evenwel niets mis. Maar nadien kreeg ik ook maagpijn - dat had ik nooit eerder meegemaakt. En de pijn werd zo hevig dat het niet meer uit te houden was. Volgens de dokter had ik problemen met maagzuur. Verschrikkelijk. Dankzij medicatie ging het allemaal wel iets beter, maar toch kreeg ik de raad om minder op te treden - ik werk er soms twee of drie per dag af. Dat was inderdaad te veel en dat wist ik eigenlijk ook al een tijdje." De tweede klap in korte tijd voor de zanger, want zijn echtgenote Paulette - die ook met hem op het podium stond als danseres - werd getroffen door een aandoening aan de ogen. Het verdict viel drie jaar geleden al, maar vorig jaar werd echt duidelijk dat zij niet langer mee kon optreden.





Een optreden afzeggen, dat kan niet eenvoudig zijn voor een gedreven podiumbeest?

"Ik had het er mentaal heel moeilijk mee. Toen ik bij de dokter buitenkwam, stonden er diezelfde week nog vier optredens op de agenda - onder meer op de kerstmarkt in Leuven. Ik heb de organisatoren gebeld en hen eerlijk uitgelegd wat er aan de hand was. Niemand heeft daar een probleem van gemaakt - in Leuven werd ik vervangen door Luc Steeno. Ik sta nu al 53 jaar op het podium en nooit eerder heb ik een optreden moeten afzeggen. Ik heb al die jaren dus ook wel geluk gehad."





Vreesde je voor het einde van je carrière?

"Ja, eigenlijk wel. Als ik mijn problemen met maagzuur niet onder controle krijg met medicatie of door minder op te treden, dan weet ik het echt ook niet meer. Ik hoop dat het niet zover hoeft te komen, want het gaat intussen ook al veel beter. Ik ben nu met vakantie en ook volgende week hou ik het rustig. Maar de twijfel blijft. Mijn agenda voor 2018 telt nu 90 optredens. Ik ga tot 120, maar dan stopt het. Niemand kan in een glazen bol kijken, maar ik hoop zo hard dat mijn gezondheidsproblemen niet erger worden. Ik ben al een kerkje binnengestapt om te bidden dat het allemaal goed komt."





Je laatste single was getiteld 'Ave Maria'. Ben jij een gelovig man?

"Ik kom uit een katholiek gezin, en dat liedje heb ik 40 jaar geleden al geschreven voor mijn mama. Maar toen ik het in de studio begon te zingen, vroeg Bobby Prins me of hij dat nummer niet mocht brengen - hij vond het een wondermooi liedje. Daarom heb ik het laten liggen. Maar nu vond ik dat het juiste moment aangebroken was om het nummer vanonder het stof te halen."





Is familie belangrijk voor jou?

"Heel belangrijk. Mijn vader is gestorven toen ik 12 jaar was. Het was zijn grote wens dat één van zijn kinderen later iets met muziek zou doen. Het was ook mijn papa die me destijds ingeschreven heeft in de muziekschool - een opleiding piano. Later heb ik ook gitaar leren spelen. Eigenlijk was het nooit mijn bedoeling om zanger te worden. Ik speelde gitaar in een orkestje, maar toen de zanger ermee stopte, hebben de muzikanten een stemtest gedaan. Ik was de minst slechte. (lacht) Zo ben ik dus zanger geworden. Mijn zoon is trouwens ook thuis in de muziekwereld. Hij heeft zijn eigen muziekstudio en samen hebben we een bedrijfje opgestart. Hij doet zijn studiowerk en ik de optredens. En dat draait goed. Begin vorig jaar hebben we samen beslist om een nieuw album te maken met mijn grootste hits, en enkele nieuwe liedjes. Dat is een succes geworden."





Tot slot: welke van je hits vind je zelf de mooiste?

"Ach, ik heb tussen de 200 en 300 liedjes geschreven. Het is net alsof je aan een vader vraagt welke van zijn kinderen hij het liefste ziet. Ik hoor ook al mijn liedjes even graag, en ik breng ze op een podium altijd met evenveel enthousiasme en liefde. Met 'Ik ben verliefd op jou' ben ik destijds doorgebroken. Dat blijft me uiteraard altijd bij. Maar ook de periode van Tien Om Te Zien bij VTM was prachtig. Ik herinner me nog dat muzieksamensteller Jos Van Oosterwijck eigenlijk een beetje aan mij twijfelde toen ik 'Zeg 'ns meisje' wou uitbrengen. Ik was toen bijna 45 jaar en Jos vermoedde dat het niet gemakkelijk zou worden om nog door te breken. Uiteindelijk heeft dat nummer zes weken op nummer één gestaan."