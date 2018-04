"Kamperen is nog altijd beste systeem" SINT-VICTOR VANGT ALWEER ZO'N VIJFTIG WACHTENDEN OP MICHIEL ELINCKX

26 april 2018

02u30 0 Beersel Het is nog geen verleden tijd, dat gekampeer in of aan de school. Gisteren bleek het nog maar eens in het Sint-Victorinstituut, waar nu al dik vijftig ouders kamperen om er bij de opening van de inschrijvingen - vrijdag - meteen bij te zijn. "Het klinkt raar, maar dit systeem is voorlopig het beste", zegt de directie.

De eerste ouders arriveerden gisteren omstreeks 8.30 uur aan de school. In geen tijd dikte de groep aan tot zo'n vijftig mensen, waarop de directie van het Sint-Victorinstituut besloot om hen de nacht te laten doorbrengen in de turnzaal. Een teleurstelling lijken ze nog niet te riskeren, want er zijn nog 71 plaatsen beschikbaar in het eerste middelbaar. Maar om alles eerlijk te laten verlopen, werd een deurwaarder aangesteld. Iedereen heeft ook 7 euro bijgelegd om die te betalen. En ondanks de ongemakkelijke situatie deden de ouders hun best om de sfeer er in te houden.





Al waren het niet allemaal ouders die neerstreken in de school. Ook Ellen De Coster maakte rond het middaguur haar opwachting. "Mijn broer Siebe wil hier dolgraag naar school gaan", vertelt ze. "Toen we te horen kregen dat er al ouders voor de schoolpoort stonden, zijn we gevolgd. Wat ik de komende dagen ga doen? Een beetje studeren. Morgen (vandaag, red.) moet ik wel naar de les, dus dan zal mijn moeder me komen aflossen. En we hebben ook Tijs, een vriend van de familie die net terug is na tien jaar in het buitenland. Hij is nog op zoek naar werk, dus hij heeft ook wat tijd om 'de wacht te houden'."





Afraden, niet verbieden

Directeur Pieter Van Waeyenberge keek er alvast niet van op, ook al had hij de ouders vooraf wel afgeraden om zich aan de schoolpoort te installeren. "We kunnen hen natuurlijk niets verbieden", zegt hij. "En wie als eerste komt kamperen, trekt de boel op gang, natuurlijk. Achteraf bekeken was het in de voorbije jaren niet eens nodig om te kamperen. Aan het einde van de rit, in augustus, waren onze wachtlijsten weggewerkt - ook al doordat ouders hun kinderen soms voor alle zekerheid in twee scholen inschrijven. Maar ik kan nu natuurlijk onmogelijk zeggen of dat ook dit jaar het geval zal zijn."





Uitbreiden kan niet

En het fenomeen van de kamperende ouders zal wellicht ook in de komende jaren weer opduiken aan het Sint-Victorinstituut. De school heeft immers slechts drie opties: de infrastructuur uitbreiden, een centraal aanmeldingsregister (CAR) invoeren, of het huidige systeem behouden. "En het klinkt misschien vreemd, maar het huidig model lijkt me tot nu toe het beste", zegt Van Waeyenbergh. "Ik juich kamperende ouders zeker niet toe, maar ze hebben nu wel de keuze om naar de gewenste school te gaan. Bij het CAR is dat niet het geval - in steden als Brussel en Gent zijn heel wat mensen ontevreden over dat systeem. Een uitbreiding van onze infrastructuur is dan weer onmogelijk. Onze school zit nu al overvol en extra klassen creëren zou kwaliteitsvol onderwijs in het gedrang brengen."