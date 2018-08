"Jurgen Simeons kent het huis" ERIC DE GREEF - HOGER OP HUIZINGEN 30 augustus 2018

Hoger Op Huizingen kende vorig seizoen als nieuwkomer in tweede provinciale een sterk seizoen. De ploeg speelde lange tijd mee met de absolute top in de reeks en handhaafde zich nadien probleemloos in de linkerkolom. Trainer Marc Leroy maakte tijdens de wintermaanden al bekend dat hij er na drie seizoen zou mee kappen. Het bestuur begon aan een zoektocht naar een opvolger en vond die in eigen middens.





Jurgen Simeons werd gevraagd om de trainerstaken over te nemen. Bestuurder Eric De Greef geeft toelichting. "Jurgen Simeons kent het huis. Hij heeft bij ons gevoetbald en was recenter al assistent onder Marc Leroy. We vonden het niet meer dan logisch dat we hem een kans gaven. Als aanvaller heeft Jurgen ons vele diensten bewezen. Hopelijk kan hij dat nu ook als trainer van de A-ploeg."





Het bestuur van Huizingen blijft na de schitterende campagne van vorig seizoen nuchter. "We weten ook wel dat we geen kampioen zullen spelen. We hopen op een rustig seizoen zonder problemen in de middenmoot. Onze zevende plaats van vorig jaar herhalen zou knap zijn." (EVL)