“In elk huwelijk moeten er compromissen gesloten worden” CD&V en N-VA begraven strijdbijl en besturen met Open Vld Bart Kerckhoven

16 november 2018

15u57 4 Beersel De CD&V’ers van Lijst Burgemeester en N-VA in Beersel begraven de strijdbijl. Beide partijen gaan samen met Open Vld de gemeente besturen. “In elk goed huwelijk moeten compromissen gesloten worden en dat zal in onze coalitie wel lukken”, zegt burgemeester Hugo Vandaele (CD&V), die na vier jaar de fakkel als burgemeester doorgeeft aan partijgenoot Jo Vander Meylen (CD&V).

Lijst Burgemeester, N-VA en Open Vld hebben vrijdag meer uitleg gegeven over de nieuwe coalitie. “Samen vormen we een bestuur dat wordt gesteund door liefst 18 van de 29 raadsleden”, zegt Vandaele. “Dat is het ruimst gedragen en meest democratische bestuur dat Beersel ooit heeft gekend.” De coalitie kondigt aan om van Beersel een sociale, groene, Vlaamse en ondernemingsvriendelijke gemeente te maken. Maar er zal ook fors geïnvesteerd worden in de fietsinfrastructuur.

Eén beslissing wordt vandaag al bekendgemaakt. De belasting op economische bedrijvigheid voor de categorie van 100 euro wordt afgeschaft. Daar profiteren alvast 2.134 Beerselaars van. “Dat geld zal dan wel elders moeten gezocht worden”, zegt Vandaele. “Maar de personenbelasting beperken we wel tot 6,9 procent, het tarief van vandaag.”

Tegenstellingen

N-VA en CD&V stonden de voorbije jaren in heel wat dossiers lijnrecht tegenover elkaar. “Maar het belangrijkste is dat we onze tegenstellingen opzij schuiven om de gemeente die we zo graag zien, voor heel lang een breed democratisch gedragen bestuur te geven”, klinkt het.

Opmerkelijk is dat Hugo Vandaele maar vier jaar aanblijft als burgemeester. Nadien volgt partijgenoot Jo Vander Meylen (CD&V) hem op. “Ik ben 62 jaar, en tegen het einde van de legislatuur 68”, zegt Vandaele daarover. “Mijn achternaam is niet Tobback of De Croo. Ik hoef echt niet de hele rit uit te zitten.”

Weyts neemt schepenambt niet op

Voor N-VA worden Kristien Vanhaverbeke en Elsie De Greef schepen. Bij Lijst Burgemeester blijven Eddy Deknopper en Jo Vander Meylen aan, net als Sonia Van Wanseele die nu OCMW-voorzitster is en vanaf volgend jaar toegevoegd schepen voor het Bijzonder Comité wordt. Gilbert Wouters (Open Vld) blijft ook schepen. Na drie jaar maakt nog een andere N-VA’er zijn intrede in het college, al moet nog uitgemaakt worden wie dat zal zijn. Een ding is wel duidelijk; N-VA-lijsttrekker en Vlaams minister Ben Weyts zal er niet opduiken. “Maar ik zal wel de belangen van onze gemeente kunnen verdedigen in de Wetstraat”, zegt Weyts. “Ik zie daar alleen maar voordelen in. Ik denk nu al aan de aanleg van de fietspaden waarmee het Vlaams gewest zal starten aan het Sint-Victorinstituut. En zo zijn er nog dossiers die klaarliggen.”

Donderdag reageerde uittredend schepen Veerle Leroy nog boos toen bleek dat Groen ondanks een vooruitgang door de nieuwe coalitie verbannen werd naar de oppositie. De bevoegdheden van Leroy gaan nu vooral naar Gilbert Wouters. “Ik weet dat ze heel wat kritiek heeft op onze keuze”, zegt voorzitter Olivier Lesceu van Open Vld. “Onze schepen heeft verschillende zware bevoegdheden en hij zal bewijzen dat hij die portefeuille aankan.”

De komende maanden wil de nieuwe coalitie dan een volledig nieuw meerjarenplan opstellen voor de nieuwe legislatuur.