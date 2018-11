“Ik heb de mens en niet de soldaat op het voorplan gezet” Marc Desmedt belicht leven van 546 soldaten in de Eerste Wereldoorlog Bart Kerckhoven

12 november 2018

10u02 0 Beersel Na negen jaar opzoekingswerk heeft Marc Desmedt zijn trilogie ‘‘Onze Dorpen en onze soldaten in de Grote Oorlog’ klaar. Het verhaal van 546 soldaten uit de vijf dorpen van Beersel die meevochten in de Eerste Wereldoorlog wordt er in beschreven. Alleen al dertienduizend pagina’s aan militaire archieven doorploegde Marc om het werk te schrijven.

“Het is mijn magnum opus geworden”, zegt Marc Desmedt zelf over het boek dat hij de voorbije jaren schreef. Het is lijvig werk geworden dat in drie delen opgesplitst werd. In 2009 verzamelde hij de eerste informatie voor zijn boek. “Ik ben dat jaar met mijn vrouw Anne Marie en met de kleinzonen Casper en Arno op zoek gegaan naar de graven van gesneuvelde Beerselaren. Eerst gingen we naar de Westhoek, daarna zowat overal in Vlaanderen en later in Frankrijk en in Wallonië.”

Toen in 2012 het Heemkundig Genootschap van Witthem plannen maakte om de Eerste Wereldoorlog te gedenken kwam dan ook de informatie en het idee van Marc ter sprake. “De vereniging zag het meteen zitten maar het was wel al snel duidelijk dat we dit niet gingen rond krijgen voor de start van de herdenkingen”, zegt Marc. “Ik ben blij dat ik de tijd nam om alles goed uit te zoeken en dit te kunnen voorstellen.”

Gegevens van liefst 546 soldaten zijn terug te vinden in een van de delen. 43 soldaten sneuvelden en 64 onder hen keerden niet terg uit te oorlog of stierven aan de gevolgen van hun verwondingen. “Toen ik me door de bijna 13.000 pagina’s uit de militaire archieven worstelde, was ik vaak met verstomming geslagen van de verhalen die uit de dossiers tevoorschijn kwamen”, zegt Marc. “Ik heb toen beslist om de mens en niet de soldaat op het voorplan te zetten. Zo heb ik onder andere het bekende dagboek van karabinier Sebastiaan Versteldt uit Huizingen opgenomen in het boek. Maar ook het leven thuis heb ik beschreven en daarvoor heb ik onder andere het dagboek van pastoor Victor Verheyden nagelezen. Maar ook de archieven van de gemeenten leverden informatie op. Zo besliste de gemeenteraad van Huizingen tijdens de oorlog om zelf een aak te bouwen om dan met die boot steenkool op te halen via het kanaal steenkool op te halen in Charleroi.”

Marc vond ook heel wat foto’s terug die nooit eerder gepubliceerd werden. Zo kon hij een selectie maken van de beelden die soldaat Jaak Mommaert uit Beersel portretteerden. “De soldaten aan het front kregen soms een paar weken verlof”, legt Marc uit. “En zo zien we Jaak Mommaert niet alleen poseren aan het front met zijn strijdmakkers maar ook tijdens een reis naar Lourdes.”

Marc benadrukt dat het boek niet het zoveelste is over de ‘Grote Oorlog’. “Toen ik de biografieën samenbracht was het voor mij erg duidelijk dat hier een apart verhaal van mensen, soldaten, vaders en broers ontstond”, aldus Marc. “Zij waren belangrijk en niet de strijd. De vriendschap tussen de lotgenoten, de gramschap tegenover de ongevoelige oversten, de onvoorwaardelijke trouw aan de koning, de liefde voor een onbekende soldatenmoeder, de hunker naar een rustperiode in Frankrijk of Engeland, en zoveel andere mooie en ook minder mooie kanten van de mens.”

Het boek in drie delen kost 60 euro en kan besteld worden door dat bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE24 0013 1143 4138 van het Heemkundig Genootschap met vermelding ‘boek WOI’. Het boek kan dan afgehaald worden bij de gemeentelijke archiefdienst tijdens de kantooruren. Meer info op www.beersel.be/groteoorlog en via 02/359.17.40 of archief@beersel.be.