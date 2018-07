"Er zijn kandidaten genoeg, en ik wil geen rariteit worden" OUD-SCHEPEN EN RAADSLID JEAN DEBRAEL ZEGT POLITIEK VAARWEL BART KERCKHOVEN

24 juli 2018

02u25 0 Beersel Oud-schepen en uittredend gemeenteraadslid Jean Debrael (77) zet eind dit jaar een punt achter zijn politieke carrière. "CD&V heeft genoeg kandidaten op de lijst", klinkt het. "En ik wil geen rariteit worden."

Als het echt aan hem gelegen had, dan zou Jean eigenlijk in 2012 geen kandidaat meer geweest zijn. Maar burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) wist hem toch te overtuigen. "Ik herstelde zes jaar geleden van een pacreasontsteking", vertelt Jean. "Het heeft toen weinig gescheeld of ik was er niet meer. Ik heb in coma gelegen en moest alles opnieuw leren. Maar kandidaten vinden voor de lijst bleek niet zo eenvoudig te zijn, en dus besloot ik om nog één keer op te komen. Maar vandaag heeft CD&V wel al een volledige lijst klaar, en dus hoef ik niet meer mee te doen. Het is nu aan de anderen."





En zo verliest Beersel een politiek gezicht dat vele jaren niet weg te denken was. Jean Debrael werd immers al in 1974 voor het eerst verkozen, toen nog in Lot. "De melkboer had me destijds gevraagd om me kandidaat te stellen", lacht Jean. "Op die manier zouden ze een kandidaat uit het gehucht Kesterbeek op de lijst hebben staan. Bovendien speelde ik voetbal en kende ik via mijn vader ook heel wat mensen in de duivensport."





Als politicus maakte Jean de grote gemeentefusies van 1976 mee. "In Lot wilden we eigenlijk fusioneren met Ruisbroek, maar de bevoegde minister heeft anders beslist", klinkt het. "Die fusie werd achter de schermen wel een politiek steekspel."





Trots op sportcentrum

In 1979 wachtte het schepenambt, dat Jean tot 2006 zou blijven bekleden. "Ik geloof dat ik voor zowat alles bevoegd ben geweest, behalve Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. Maar ik had een breed interesseveld - ik was een sportman en als boekhouder bij een verzekeringsmaatschappij was ik ook financieel onderlegd. Eén van de dingen waar ik fier op ben, is de bouw van sportcentrum Kerkeveld in Beersel. Net voor de fusie had het bestuur daar nog een heel dossier afgevoerd, dus we moesten van nul beginnen. In Beersel had je toen niets op sportgebied. Gelukkig is dat intussen toch veranderd."





Niet emotioneel

Maar voor het eerst in 44 jaar kan Jean langs de zijlijn toekijken hoe CD&V in Beersel naar de kiezer trekt. "Ik word er niet emotioneel van", zegt hij. "Voor mij is het goed geweest. Ik kan na al die jaren ook iedereen recht in de ogen kijken. Ik heb politiek ook altijd kunnen relativeren. Ik weet nog goed dat ik op de verkiezingsdag als jonge kandidaat kritiek kreeg van collega's omdat ik die ochtend met de reserven van mijn club ging voetballen, in plaats van handjes te schudden..."





Al verdwijnt Jean ook niet voor de volle honderd procent. "Leden van de partij mogen me nog steeds om raad vragen. Mijn deur staat open, al ga ik me niet opdringen. Er is nu een nieuwe generatie met een eigen visie, en die moet ook kansen krijgen."