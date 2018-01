"Dit is het enige wat we nog voor haar kunnen doen" GELDINZAMELACTIE VOOR GEZIN VAN VERKEERSSLACHTOFFER CHARIS BART KERCKHOVEN

02u26 0 Foto RV Els (l.) samen met haar boezemvriendin Charis. Deze foto plaatste ze op Facebook. Beersel "Zij heeft zoveel gedaan voor de mensen in haar buurt. Dit is het enige wat wij nog kunnen doen." Met die motivatie is Els Denayer (39) begonnen met een geldinzameling voor het gezin van haar boezemvriendin Charis Bal (29), die vorige week om het leven kwam in een verkeersongeval.

Charis wilde vorige week vrijdag met haar auto de N57 oprijden vanuit een zijweg in Oseke, een deelgemeente van het Henegouwse Lessen. Een automobilist die op de gewestweg reed, kon haar wagen niet meer ontwijken en raakte haar in de flank. Charis werd meteen overgebracht naar een ziekenhuis in Geraardsbergen, en later naar een ziekenhuis in Aalst. Maar daar is ze zaterdag bezweken aan haar verwondingen. Haar 8-jarige dochtertje Luna raakte zwaargewond en herstelt momenteel nog in het ziekenhuis.





In Dworp wordt verslagen gereageerd op de dood van Charis. Zij en haar vriend Robbie zijn dan ook allesbehalve onbekenden in het dorp. Enkele jaren geleden waren ze nog allebei aan de slag in de brasserie van Kasteel Gravenhof - waar ze elkaar ook leerden kennen. Het koppel had begin 2016 besloten om samen café Gildenhuis in Dworp te heropenen, maar die deur trokken ze vorig jaar definitief achter zich dicht. Daarop verhuisden ze naar Lessen, maar de kinderen van Charis gaan nog altijd in Dworp naar school.





"Ondanks de verhuis is de band altijd blijven bestaan", vertelt boezemvriendin Els Denayer uit Asse. "Charis wilde altijd iedereen helpen. Ze had een hart van goud... Wat Robbie en de kinderen nu overkomt, is een drama. Hun zoontje wordt net deze week één jaar, en de twee kinderen die Charis uit een vorige relatie heeft, zijn amper 8 en 10 jaar oud."





Geen crowdfunding

Els lanceerde nu een geldinzamelactie via Facebook, om Robbie en de kinderen te steunen. "Ik weet dat je online ook een crowdfunding kan opzetten", klinkt het. "Maar daar zijn kosten aan verbonden, en ik wil het ingezamelde bedrag integraal kunnen overmaken aan het gezin. Zij kunnen het geld zeker goed gebruiken - de auto is bijvoorbeeld total loss. Het zal nog even duren voor die vervangen kan worden, maar ik wil ervoor zorgen dat Robbie en de kinderen zich financieel even geen zorgen moeten maken. Charis heeft zoveel gedaan voor haar omgeving, dit is een manier waarop we nog iets terug kunnen doen."





Komende zaterdag wordt er afscheid genomen van Charis in crematorium De Witte Bomen in Hacquegnies, om 10.30 uur. De inzamelactie voor het gezin kreeg de naam 'Big Hart', en is zo terug te vinden op Facebook. Een bijdrage storten kan tot eind deze maand op het rekeningnummer BE82 2107 4898 7168.