"Dat sluipverkeer moét stoppen" BEWONERS WIJK INGENDAEL STELT GEMEENTEBESTUUR IN GEBREKE BART KERCKHOVEN

15 maart 2018

02u28 0 Beersel Bewoners van de wijk Ingendael stellen het gemeentebestuur van Beersel in gebreke omdat ze volgens hen te weinig doet om het sluipverkeer er te weren. Het actiecomité stelt zelfs een ultimatum en dreigt met juridische stappen als het bestuur niets doet. Schepen van Mobiliteit Gilbert Wouters (Open VLD) is niet onder de indruk. "Een oplossing moet wel realistisch zijn", klinkt het.

In de wijk Ingendael wordt al jaren geklaagd over sluipverkeer. "Al achttien jaar zijn er problemen", zegt bewoner Marnix Goossens, die samen met buren een actiecomité oprichtte. "Bestuurders willen de drukke Zoniënwoudlaan vermijden en rijden door ons woonpark. Toen het Winderickxplein verkeersvrij werd gemaakt, is het alleen maar erger geworden. Er vonden ook meer werken plaats en onze Ingendaellaan werd steeds als omleidingsweg aangeduid. Zo hebben veel automobilisten de straat als sluipweg ontdekt. De gemeente liet tellingen uitvoeren en kwam zo uit op 4.000 voertuigen per dag. Dat is een ongelooflijk cijfer voor een woonwijk."





Het actiecomité Ingendael stelt nu het gemeentebestuur officieel in gebreke. Het comité geeft de gemeente veertien dagen de tijd om extra verkeersborden te plaatsen maar ook om extra controles uit te voeren. Verder wordt er gevraagd om van Ingendael een woonerf te maken door bijvoorbeeld een hek te plaatsen dat enkel met een code kan geopend te worden. Ten slotte moet Beersel elke maand kunnen aantonen dat er wel degelijk initiatieven genomen zijn om van Ingendael een echt woonerf te maken.





90 per uur

Als er niets gebeurt dan kondigt het comité 'andere gerechtelijke initiatieven' aan. De mensen verzamelden nog eens 352 handtekeningen om de eisen kracht bij te zetten. "Ons geduld is op", zegt Marnix. "De bestuurders zijn vaak ongeduldig. Op de helling rijden sommigen 90 kilometer per uur. Er zijn bewoners die hier nauwelijks meer durven oversteken. We voeren de druk nu op omdat we vinden dat het gemeentebestuur te weinig doet voor onze veiligheid. We hadden dit liever niet gedaan maar we kunnen niet anders omdat er na al die jaren niets beweegt."





Schepen van Mobiliteit Gilbert Wouters (Open VLD) zegt dat de ingebrekestelling onderzocht zal worden. "We zullen die mensen ook een antwoord sturen" zegt Wouters. "We weten dat er doorgaand verkeer op de Ingendaellaan rijdt en er zijn nog ideeën die besproken worden om dat probleem aan te pakken. Maar wat de bewoners nu vragen is onrealistisch. Je kan het probleem ook niet zomaar verleggen. Ik betwijfel ook dat het aantal wagens dat door de wijk rijdt nog steeds zo hoog is. Het is er vooral tijdens de spits druk. Er is dus een groot verschil overdag. In het verleden is er al overleg geweest met de bewoners en we willen gerust alles opnieuw bekijken maar we laten ons niet onder druk zetten door deze ingebrekestelling. Dat zal zeker niet sneller tot een oplossing leiden."