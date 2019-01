‘Arrogante student’ heeft liever geen blanco strafblad Tom Vierendeels

28 januari 2019

18u14 0 Beersel Een jonge student heeft maandag voor de Halse politierechtbank de gunst tot een blanco strafblad afgewezen. “Bij een sollicitatie zal je nog aan mij denken”, liet rechter Dina Van Laethem zich ontvallen.

De jongeman werd op 31 augustus 2017 met heel wat moeite door de politie aan de kant gezet op de Vaucampslaan. “Hij had pas door dat de politie hem wilde hebben toen ze naast hun zwaailichten ook hun sirene lieten loeien”, zei de advocaat. Volgens het proces-verbaal reed de jongeman uiteindelijk terug door toen de agenten waren uitgestapt. “Er is sprake van een hoge snelheid, maar in die straat lijkt mij enkel een onaangepaste snelheid mogelijk. Tot slot beticht de politie hem van arrogantie, maar dat betwijfel ik.” De rechter zei dat ze de agenten kon geloven “als ik hem hier voor mij zie staan”. Ze veroordeelde de jongeman tot een boete van 240 euro, een rijverbod van 1 maand en het opnieuw afleggen van het theoretisch examen. Ze bood de jongen een werkstraf aan om zo een blanco strafblad te kunnen behouden, maar daar ging de kerel dus niet op in.