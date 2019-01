“Afgesloten van de buitenwereld maar nog geen seconde spijt gehad” Greet Decuyper uit Beersel maakt er het beste van in Oostenrijkse sneeuw Bart Kerckhoven

10 januari 2019

21u04 9 Beersel Greet Decuyper (50) uit Beersel en haar partner Noël Gys (54) uit Dessel leven door de hevige sneeuwval al twee dagen afgesloten van de buitenwereld in het Oostenrijkse Baad-Kleinwalsertal. Ze openden er net hun pension Gasthof Starzelhaus Twee meter sneeuw ligt er intussen maar het koppel verliest de moed niet. “We zorgen er voor dat de gestrande vakantiegangers ’s avonds toch gezellig kunnen eten”, zegt Greet.

Heel wat vakantiegangers zijn gestrand in Baad-Kleinwalsertal door de sneeuwbuien en dus maken ze er in het Oostenrijkse dorpje het beste van. “Meer dan een week sneeuwt het hier bijna voortdurend en dat brengt meters sneeuw met zich mee”, vertelt het koppel. “Inmiddels ligt er hier wel twee meter sneeuw. Ook donderdag sneeuwt het nog non-stop en pas vrijdag is er even een ‘sneeuwpauze’ aangekondigd.”

Greet en Noël heropenden het pension in de kerstperiode na een lange sluiting en hadden de start van hun nieuwe uitdaging allicht anders voorgesteld maar het koppel blijft niet bij de pakken zitten. “Gelukkig zijn er in het dorp voldoende vakantiegangers die natuurlijk ‘s avonds gezellig willen uit eten”, vertelt Greet. “Onze medewerkster hebben we gisteren naar huis moeten sturen want de kinderen kregen vrij op school. Ze woont een paar dorpjes verder en wij blijven voorlopig hier in het dorp. Sinds dit weekend hebben we geen gasten meer die logeren maar we vrijdagochtend tussen 9 uur en 10 uur weten we of de afgesloten weg toch open kan en we een grote groep kunnen ontvangen die gereserveerd had. We hopen het voor die mensen. Als het niet lukt moeten we ons er wel bij neerleggen. Aan het weer kunnen we weinig veranderen.

Terwijl ze ’s avonds klanten ontvangen in het pension weten Greet en Noël overdag ook wat doen. “We houden ons vooral bezig met het sneeuwruimen”, klinkt het. “Twee tot drie keer per dag moeten we aan de slag om de weg en het wandelpad vrij te houden. We hebben gelukkig wel de zekerheid gekregen dat het dak nog niet in gevaar is want daar ligt inmiddels ruim 120 cm sneeuw op.”

Greet, die voordien directielid was in de lagere school van het Sint-Victorinstituut in Beersel, en Noël hebben intussen ook al mogen ervaren dat overvloedige sneeuw niet het enige weerfenomeen is problemen kan opleveren. “We waren nog maar net gearriveerd toen regenwater plots onze kelder en voorraadruimte binnenliep”, zegt Greet. “Er stond zelfs water in de slaapkamer van mijn zonen door een probleem met een afvoerputje. Maar we laten ons door tegenslag niet uit ons lood slaan. De sneeuw mag dan wel even problemen veroorzaken, het is tegelijk ook een heel mooi zicht. Ik mis mijn collega’s op school wel maar ik heb nog geen seconde spijt gehad van onze beslissing.”