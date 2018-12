“Aan politiek doen is je nek durven uitsteken” Schepen Veerle Leroy (Groen) gaf uittredingsspeech op laatste gemeenteraad Bart Kerckhoven

21 december 2018

08u06 0 Beersel Schepen Veerle Leroy (Groen) nam deze week op de gemeenteraad afscheid van haar ambt met een uittredingsspeech op de gemeenteraad. “Politiek is jezelf blootgeven en je eigen kwetsbaarheid durven tonen", vertelde ze.

Leroy hield een emotionele toespraak in de raadzaal. Leroy was de voorbije zes jaar bevoegd voor Milieu, Land van Teirlinck, Patrimonium, Energie, Afvalbeheer en Noord- Zuidwerking. “Aan politiek doen vanuit je hart is gedreven werken aan een ideaalbeeld van hoe en wie we morgen samen kunnen zijn”, sprak ze. “Dat is dus ook jezelf blootgeven, je eigen kwetsbaarheid durven tonen. Het is een mandaat dat we krijgen van de bevolking. Dat is de essentie van ons democratisch bestel. Het is een mandaat dat ons verplicht om samen te groeien naar een eerlijkere en betere samenleving, om te vechten tegen de groeiende onverschilligheid, tegen de huidige trend van populisme dat louter een strategie is om macht te verwerven en die onze democratie bedreigt, tegen de halve waarheden en het individualisme. Aan politiek doen is dus je nek durven uitsteken. En samen, binnen één partij maar ook met collega’s uit andere partijen, een visie ontwikkelen die focust op de langere termijn.”

Leroy vertelde ook over de gevolgen voor het gezinsleven dat een politieke carrière met zich meebrengt. “Aan Freek en Lore: sorry voor de vele maaltijden die - zeker die eerste jaren - werden verknald door politieke hete discussies, door ergernis en frustraties”, sprak ze. “Politieke gedrevenheid die het overnam op het luisteren naar jullie verhalen. Een tijd die ik helaas niet meer kan terugdraaien noch goed kan maken.”

Ook het overlijden van haar zoon haalde ze aan met gemengde gevoelens. “De voorbije jaren zijn voor mezelf de zwaarste uit mijn leven geweest”, sprak Leroy. “Ook voor mijn gezin. Op zo’n momenten besef je dat de politiek, in tegenstelling tot wat vaak in de privé gebeurt, nog niet open staat voor gevoelens en voor de nodige ondersteuning. Toen onze zoon Freek overleed kwam dat besef keihard en zeer ontnuchterend aan. Daarom een bijzondere dank aan mijn man Jan, die me door dik en dun is blijven steunen, doen blijven geloven in mijn kracht en kunde. En als voorzitter nam je het af en toe eens strategisch van me over zodat ik wat broodnodige ademruimte kreeg.”

Ten slotte kondigde Leroy, die ondanks de forse vooruitgang van Groen in de oppositie belandt, stevig weerwerk aan. “Vanaf januari zetelen we hier met een sterkere fractie. Ik zal eindelijk niet meer alleen zijn in dit huis zitten. “We zullen alles vanop de oppositiebanken van nabij volgen. We zullen vanuit die nieuwe rol constructieve ideeën blijven aanreiken, maar eveneens waakzaam zijn wanneer die fundamentele menselijke waarden waar we voor staan met de voeten getreden worden.”

