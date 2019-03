Zwembad ‘t Beerke ontvangt miljoenste bezoeker Jaarlijks gemiddelde van 160.000 zwemmers sinds renovatie in 2013 Toon Verheijen

09 maart 2019

17u26 4 Beerse Zwembad ’t Beerke werd in 2013 flink onder handen genomen, maar dat heeft de gemeente geen windeieren gelegd. Met 160.000 bezoekers per jaar scoort Beerse erg sterk voor een klein, eenvoudig zwembad. Vince Hendrickx (5) uit Zandhoven was de miljoenste bezoeker.

Het gemeentelijk zwembad ’t Beerke werd in 2013 heropend na een grondige renovatiebeurt. Met succes, want sinds de heropening worden jaarlijks zo’n 160.000 zwemmers verwelkomd. Voor een eenvoudig zwembad als dat van Beerse zijn dat uitzonderlijke cijfers.

“Vooral onze zwemschool doet het goed met ruim 1.300 kinderen per week”, vertellen sportschepen Rommy Swinnen (CDE-Vlim.be) en AGB-schepen Hans Woestenborghs (BEERSEplus). “Maar ook de scholen en particulieren vinden hun weg. We proberen een evenwicht in te vinden. Zo weten de baantjeszwemmers perfect dat ze best niet op zondag komen omdat er dan veel gezinnen zijn.”

Voor Vince (5) en zijn papa Kevin Hendrickx uit Zandhoven was de prijs voor de miljoenste bezoeker een complete verrassing. “We komen zeker een keer per week zwemmen omdat dit zwembad voor ons het meest ideale is”, vertelt Kevin Hendrickx. “We komen hier ook al langer met Vince zijn broer G-zwemmen. Geregeld doen we ook sportkampen. Dat we nu een jaar lang gratis mogen komen zwemmen, is meer dan mooi meegenomen.”

Bovengemiddeld

De gemeente Beerse heeft het succes ook te danken aan de samenwerkingsverbanden met naburige gemeenten als Lille, Vosselaar, Rijkevorsel en Malle. “Maar met 160.000 bezoekers zitten we toch boven het gemiddelde voor ons soort zwembad Dat varieert tussen 120 en 140.000.

Kijk maar naar Hoogstraten bijvoorbeeld: daar hebben ze een gelijkaardig aantal bezoekers, maar wij hebben niet echt een recreatief gedeelte. We hebben aan Hoogstraten bijvoorbeeld wel klanten verloren, maar dat hebben we opgevangen met de zwemschool.”

Zestig procent van de bezoekers van het zwembad is van buiten de gemeente. De gemeente legt jaarlijks 800.000 euro bij als exploitatiekost maar dat is voor het volledige sportcentrum. In Mol en Hoogstraten bedraagt de jaarlijkse gemeentelijke exploitatiekost meer dan 1,2 miljoen.

Afwerking

Over enkele maanden moeten ook de andere renovatie- en uitbreidingswerken aan het sportcomplex Beerke afgewerkt zijn. In de nieuwbouw, die naast het bestaande complex een plaats krijgt, komen onder meer drie squashzalen, een dojo en een polyvalente danszaal. Via een glazen wand zullen die een inkijk bieden in de bestaande sporthal 1.