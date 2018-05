Zomerbar vier keer zo groot én met overdekt terras 25 mei 2018

02u54 0 Beerse De zomerbar in aan brug 5 in Beerse wordt dit jaar vier tot vijf keer zo groot als voorgaande jaren. De site krijgt ook een strand en een een overdekt terras op hoogte. De nieuwe uitbaters zijn Kollektiv Productions en NV De Visscher.

De zomerbar werd de voorbije twee jaar uitgebaat door de gemeente in samenwerking met de B-Events, een overkoepelende vzw van de verenigingen in Beerse. Het laatste jaar maakte de vzw echter een verlies van 21.000 euro. Daarom besloot de gemeente nu met een externe partner in zee te gaan. "We blijven wel met hen samenwerken", vertellen Klaas Michielsen, Mathias Baeten, Philippe Boermans en Steff Hesbeens. "Vooral tijdens de weekends zullen zij instaan voor de uitbating."





Strand

De zomerbar wordt een pak groter dan de vorige jaren. Er komt een containerconstructie met overdekt terras op hoogte. De organisatie voorziet ook in een groot strand. Alles samen wordt de bar minstens vier keer zo groot.





Soccertornooi

"We proberen ook alleen met lokale handelaars te werken en de verenigingen zoveel mogelijk te betrekken", vertelt het viertal. "Zo zal er onder meer een soccertornooi georganiseerd worden door Lentezon en komt ook de brandweer een demodag houden. Tijdens de weekends en op woensdag voorzien we ook een heleboel kinderanimatie. Op vrijdag en zaterdag voorzien we ook live muziek met optredens of dj's." (VTT)