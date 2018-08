Zes gewonden na frontale botsing 27 augustus 2018

Op de Antwerpseweg vond zaterdagmiddag omstreeks 11.30 uur een frontale botsing plaats tussen twee personenwagens. Het ongeval gebeurde toen een bestuurder een U-bocht wilde maken, maar niet had gezien dat een ander voertuig net ging inhalen. In het voertuig dat de bocht wilde maken, zat een gezin van drie uit Beerse: moeder W.V. (35), vader W.A. (44) en kind H.N. (6). Moeder en vader werden met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, het kind liep lichte verwondingen op. In het andere voertuig zaten twee grootouders uit Putte, grootmoeder V.E. (81) en grootvader V.A. (81), en drie kleinkinderen uit Sint-Katelijne-Waver, het 14-jarige meisje V.M., het 16-jarige meisje O.S. en de 14-jarige jongen G.S. De grootouders en één kleinkind werden met lichte verwondingen overgebracht naar het Sint-Elisabethziekenhuis. (WDH)