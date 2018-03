Zeg eens #hallo tegen wildvreemde CAMPAGNE TEGEN VERZURING DANKZIJ FRIDA VAN SENIORENRAAD TOON VERHEIJEN

22 maart 2018

02u44 0 Beerse De gemeente heeft gisteren de campagne #halloBeerse/#halloVlimmeren afgetrapt tijdens de wekelijkse markt op het Kerkplein. De leerlingen van het eerste leerjaar van de Singel trokken de markt op en zeiden tegen elke bezoeker goeiedag. Het idee kwam van Frida Nuyens van de seniorenraad, die vindt dat heel wat norse mensen best wat vrolijker en vriendelijker mogen zijn.

Frida Nuyens is een van de drijvende krachten achter de seniorenraad. Ze lanceerde onlangs het voorstel om mensen te motiveren om sneller goeiedag te zeggen, ook tegen wildvreemden.





Het idee werd opgepikt door de gemeente die er nu een hele campagne heeft gemaakt. "Fantastisch dat mijn idee verder wordt uitgewerkt", lacht de kranige Frida. "Het heeft mijn dag zeker goedgemaakt. En geef nu zelf toe: het is toch mooi dat mensen vriendelijk zijn tegen elkaar en gewoon eens goeiedag zeggen."





Burgemeester Marc Smans





(N-VA) las voor de kinderen van De Singel een gedichtje voor van Paul van Ostaijen, Marc groet 's morgens de dingen. "Ik probeer het toch altijd te doen. Zeker als ik het gemeentehuis binnenkom. Bovendien is iemand een goeiedag zeggen ook dé manier om te weten te komen hoe zijn of haar stemming is. Als er maar een norse goeiemorgen terugkomt is het misschien niét de moment om hem of een haar een zwaar dossier te geven (lacht)."





Campagne

De campagne zal de komende dagen overal opduiken. Op verschillende manieren zullen de slogans #halloBeerse, Doe jij mee of #halloVlimmeren, Doe jij mee verschijnen. Er zullen borden geplaatst worden op straat, wagens van de gemeente en het OCMW krijgen een sticker. In de cafetaria van de sporthal en het dienstencentrum zullen bierviltjes gelegd worden, net als in de horecazaken. Mensen die spontaan goeiedag zeggen aan het onthaal van het gemeentehuis of op straat, zullen snoepjes krijgen. Er komen ook notitieblokjes met het logo, fietswimpels, kleurplaten én alle inwoners worden uitgedaagd om een 'goeiedagfoto' te delen op sociale media.





Succes

De kinderen van het eerste leerjaar van De Singel trokken gisteren de wekelijkse markt op om te testen hoeveel vriendelijke inwoners van Beerse er zijn. Ze verrasten de Beersenaren met een lied én een goeiedag, gesteund door medewerkers van gemeente en de seniorenraad. Bezoekers die spontaan een goeiedag terugzeggen, worden beloond met leuke gadgets. De campagne krijgt veel steun. "Ik ga geregeld fietsen of wandelen met moemoe en die heeft al de gewoonte om iedereen goeiedag te zeggen", vertelt Bieke Daneels.





"Ik ben het dan ook maar beginnen doen. En eigenlijk is dat veel leuker, want het is al saai genoegd."





Ook Mil Laureyssen, seizoensarbeider bij de gemeente, gaf direct zijn steun aan de campagne.





"Toen er een interne oproep werd gelanceerd, was ik meteen overtuigd. Ik hoop zo ambassadeur te kunnen zijn voor deze toffe campagne! Voor mij is het een echte gewoonte geworden om kort een blik uit te wisselen of goeiedag te zeggen tegen een bekende óf tegen een wildvreemde."