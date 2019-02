Worstenfeesten en Na Fir Bolg strikken Bart Peeters Toon Verheijen

01 februari 2019

De tickets voor de concerten van Bart Peeters later dit jaar in de Lotte Arena zijn de deur uitgevlogen, maar de zanger heeft een extra toer aangekondigd tijdens de zomer. De optredens kaderen nog altijd in de ‘Brood voor morgenvroeg’-tournee.Samen met zijn Ideale Mannen zal Bart Peeters de hoofdact worden op Na Fir Bolg in Vorselaar op zondag 7 juli en op de vijftigste editie van de Worstenfeesten in Vlimmeren op vrijdag 16 augustus. “We zijn enorm trots dat we hem hebben kunnen strikken”, vertellen Luc Dockx van de Wortestenfeesten en Luc Janssens van Na Fir Bolg. “Wie Bart Peeters al een keer aan het werk zag, weet dat het avonden zijn die je nooit meer vergeet. Het is een geweldige sfeer en iedereen kent wel de meezingers Lepeltjesgewijs, Konijneneten en Brood voor Morgenvroeg.” Tickets voor één (of beide) optredens zijn te verkrijgen via de websites : www.nafirbolg.be of www.worstenfeesten.be