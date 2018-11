Werken NDC in park Tempelhof mogen nog niet starten Uitspraak Vlaams Gewest wordt pas verwacht in maart 2019 Toon Verheijen

14 november 2018

09u46 0 Beerse Het beroep dat enkele buurtbewoners hadden ingediend tegen het toekennen van de omgevingsvergunning voor het nieuwe NDC in park Tempelhof is ontvankelijk verklaard.

De omgevingsvergunning voor het fel omstreden NDC in het park Tempelhof werd in augustus goedgekeurd door de provincie Antwerpen. Nu het beroep van de buurtbewoners ontvankelijk is verklaard, wordt de vergunningsaanvraag opnieuw beoordeeld, maar deze keer door het Vlaams Gewest. In de tussentijd mogen de werken niet starten.

Het Vlaams Gewest heeft in principe 120 dagen tijd om een definitieve beslissing te nemen over de vergunning. Die beslissing wordt dus uiterlijk in de eerste helft van maart 2019 verwacht.

Maar ook zonder het beroep zou het NDC waarschijnlijk nooit in het Tempelhof gebouwd worden omdat de huidige coalitie van N-VA en BEERSEplus niet meer aan de macht zal zijn in januari en zij de enige twee partijen zijn die achter de plannen van het NDC staan. De huidige oppositiepartijen zijn ronduit tegen en willen het liever op een andere plaats zien.