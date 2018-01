Werken in bossen van de Epelaar 29 januari 2018

In november werden in het kader van heideherstel al een reeks kappingen uitgevoerd in een deel van de bossen van de Epelaar.





Het doel is om zo op middellange termijn een meer gevarieerd natuur-en bosgebied te krijgen.





De week worden de werken verdergezet. De gerooide percelen voor heideherstel worden gefreesd en afgeplagd.





Nadien zal de zone ook afgerasterd worden zodat de heide onderhouden kan worden door heideschapen.





Schade aan bospaden wordt hersteld zodra de omstandigheden het toelaten. (VTT)