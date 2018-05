Waterwegen en Zeekanaal: "Strandstoelen café De Gieterij moeten weg" 16 mei 2018

02u51 0 Beerse De uitbaters van café De Gieterij aan Brug 6 hebben het aan de stok met Waterwegen en Zeekanaal. Ze hadden op een stukje gras enkele strandstoelen geplaatst, maar Waterwegen staat dat niet toe. "We worden er echt niet rijk van, hoor."

De voorbije weken was het geregeld stralend weer en daarop hadden Manuel Lanslots en Patsy Van Meir van café De Gieterij aan Brug 6 een aantal strandstoelen geplaatst op de strook gras naast het jaagpad van het kanaal Dessel-Schoten, aan de overkant van hun eigen terras. "Vorig jaar hebben we ze ook al geplaatst en toen was er geen enkel probleem, maar nu moeten ze plots weg", vertelt Patsy.





Zes stoelen

"Goed, toen waren het maar twee stoelen en nu zes, maar het gaat hooguit om een paar vierkante meter. Dat is muggenziften. De stoelen worden zelfs eerder gebruikt door mensen die geen eigen tuintje hebben en wat komen verpozen. We verdienen er écht geen duizenden euro's extra door, hoor."





Herhaaldelijke contactnames met de woordvoerster van Waterwegen en Zeekanaal leverde gisteren niets op. Gemeenteraadslid Ben Bols (N-VA) had eerder deze week wel contact met hen. De stoelen zouden mogen blijven staan als er een extra huursom zou betaald worden bovenop de 1.800 euro die de Gieterij nu al betaalt. "Wij willen gerust luisteren, maar niemand komt ons iets zeggen. En extra betalen ? Dan moet het wel redelijk blijven want het gaat om amper zes stoelen, hé. En dat wij het stukje grond proper houden, daar wordt blijkbaar ook geen rekening mee gehouden." (VTT)