Vrijetijdsdiensten smelten samen tot Vaart 08 mei 2018

De verschillende vrijetijdsdiensten van de gemeente zijn samengesmolten tot één organisatie en gaan voortaan door het leven als Vaart. Een naam die verwijst naar het kanaal Dessel-Schoten en het Jan Vaertenmuseum. Het GC Heilaar aan de Vaart moet het uithangbord worden. "Concreet gaat het om een intensieve samenwerking tussen 't Heilaar, de bibliotheek, het museum Jan Vaerten, museum Tempelhof, en de diensten Cultuur, Jeugd, Markten en Kermissen", zegt schepen van Cultuur Stefaan Poortmans van BEERSEplus.





Verjaardagsfeest

"Uiteindelijk is het een logische samenwerking omdat ze uiteindelijk allemaal aan hetzelfde doel werken: een vrijetijdsaanbod opstellen voor de inwoners van onze gemeente. Samen zullen we voortaan dan ook één uitgewerkt programma naar buiten brengen." Ondanks dat Vaart nog maar net boven de doopvont is gehouden, wordt er binnenkort al wel een verjaardagsfeest georganiseerd. De bibliotheek bestaat immers dertig jaar en Bij GC 't Heilaar gaat alweer een kwarteeuw mee. Het verjaardagsfeest wordt gehouden op 7, 8 en 9 september. De activiteiten zullen allemaal plaatsvinden op het Kerkplein in het centrum van Beerse. Zo zal er onder meer een Decaporgel staan, is er een vrij podium, een gratis optreden van Van Echelpoel en een rommelmarkt. Info op www.vaartbeerse.be.