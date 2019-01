Voortaan schoolstraten bij Triangel en Lentekind Toon Verheijen

07 januari 2019

17u11 0 Beerse De Hoogstraat is sinds maandag 7 januari omgevormd tot een echte schoolstraat. De gemeente wil daarmee de schoolomgevingen van de katholieke basisschool Triangel en CKG Lentekind veiliger maken. Ook de Dorpsstraat wordt gedeeltelijk een schoolstraat.

Schoolstraten worden meer en meer ingevoerd in schoolomgevingen. Het principe is eenvoudig: bij het begin en het einde van de schooldag wordt de straat een half uur lang verkeersluw gemaakt. Enkel bewoners of eigenaars van een garage in de straat mogen tijdens dat half uur de straat in, net als hulpdiensten en vergunninghouders. Bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dat stapvoets, ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen zo nodig. Bestuurders brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet. Fietsers en voetgangers houden zich aan de geldende verkeersregels. “In de Dorpsstraat en de Deken Verhulststraat voeren we daarnaast ook een stilstaan- en parkeerverbod in. Met die maatregel wil het gemeentebestuur de route voor de zwakke weggebruiker beveiligen en het gebruik van de randparkings stimuleren.” Het project loopt tot 5 april en wordt dan geëvalueerd.