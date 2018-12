Voetganger zwaargewond na aanrijding aan Janssen Pharmaceutica JVN

11 december 2018

11u43

Aan de Turnhoutseweg in Beerse is maandagavond rond 22.10 uur een voetgangster zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Janssen Pharmaceutica. De voetgangster, Z.S. (44) uit Turnhout, werd er aangereden door een wagen die de parking verliet. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht.