Vlimmeren heeft wereldrecord langste rijdende fietsenketting 16 augustus 2018

02u33 0

De inwoners van Vlimmeren, en ook een paar van de 'buitenwereld', hebben opnieuw voor een stunt gezorgd. Niet minder dan 1.921 fietsers schreven zich in om de langste rijdende fietsenketting te vormen. Onder toeziend oog van een deurwaarder werd niets aan het toeval overgelaten. De organisatie had ook alles perfect voorbereid om het ritje van 3,3 kilometer tussen Vlimmeren en Wechelderzande (heen en terug) vlot en veilig te laten verloren. Het vorige record stond op naam van de Indonesische miljoenenstad Dhaka en bedroeg 1.186 deelnemers. "Een geweldig gevoel om dit samen met al die mensen te verwezenlijken", zegt een gelukkige Luc Dockx. "Vandaag rusten en dan kunnen we vrijdag, zaterdag en zondag er een flinke lap op geven!"





(VTT/