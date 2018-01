Vijf woninginbraken 19 januari 2018

02u36 0

Op minstens vijf plaatsen in Beerse werd woensdag ingebroken in een woning. De daders stalen vooral geld en juwelen.





Rond 18.15 uur kreeg de politie een eerste melding, vanuit de Anjerstraat. Dieven wilden er een woning binnendringen via een slaapkamerraam. De dieven zijn zonder buit weggevlucht toen het inbraakalarm begon te loeien. Omstreeks 20 uur stelden bewoners uit de Scheperstraat een inbraak vast. Hier waren de daders binnengedrongen via een achterdeur. Ze stalen geld en wastabletten. Een eindje verderop in de straat werd ook om 20.25 uur een inbraak ontdekt. Hier werd een schuifdeur aan de achterkant van de woning geforceerd. De inbrekers maakten juwelen buit. Rond 21.10 uur kreeg de politie melding vanuit de Klaproosstraat. Ook hier werd achteraan een schuifdeur opengebroken om juwelen uit de woning te stelen. Een vijfde melding kwam rond 22.40 uur vanuit de Kattespoelstraat. Hier kwamen de daders binnen via een schuifraam. Ze gingen ervandoor met geld en juwelen. De politie gaat ervan uit dat de vijf inbraken werden gepleegd door dezelfde daders. (JVN)