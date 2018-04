Vijf dagen hinder door wegenwerken op Bisschopslaan 05 april 2018

Een aannemer zal binnenkort in de Bisschopslaan werken aan het wegdek uitvoeren in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De werken starten op 10 april en duren tot 14 april. "Tijdens de werken wordt de Bisschopslaan tussen de Tempelstraat en de Karel Van Nyenlaan gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer kan met behulp van verkeerslichten beurtelings passeren", klinkt het op de dienst Mobiliteit van de gemeente Beerse. "Bewoners en handelaars kunnen hun eigendom tijdens de freeswerken bereiken. Tijdens de asfalteringswerken is de toegang tot de eigendommen enkele uren afgesloten." De Bisschopslaan is een belangrijke in- en uitvalsweg in Beerse. "De werken hebben een grote impact op de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid. De aannemer doet zijn uiterste best om de hinder van de werken tot een minimum te beperken. (JVN)