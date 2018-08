Vermeende dief met xtc-pillen op zak vrijgelaten 21 augustus 2018

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft drie verdachten vrijgelaten die waren opgepakt voor bendevorming en een poging tot zware diefstal.





Het trio - drie Roemenen van 48, 32 en 21 jaar - was door de politie opgepakt voor een inbraakpoging in het containerpark van Beerse. Eén van de verdachten had bij zijn arrestatie 19 xtc-pillen op zak. (JVN)