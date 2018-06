Verkeerscontrole aan twee ophaalbruggen 08 juni 2018

02u38 0

De politie heeft samen met De Vlaamse Waterweg een controleactie gehouden aan twee ophaalbruggen over het kanaal Dessel-Schoten in Beerse.





Twintig bestuurders zagen duidelijk niet dat het rode verkeerslicht knipperde aan de brug en reden gewoon voort.





Drie andere bestuurders negeerden nogal opvallende de geldende voorrangregels. Tenslotte waren zes bestuurders de gsm aan het gebruiken achter het stuur en droegen drie automobilisten geen gordel.





Eén voertuig dat tegengehouden werd, bleek niet in orde te zijn met de vervoersvergunning. (VTT)