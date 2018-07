Vandalen slaan toe aan De Loods TWINTIG BANDEN LEK EN BRANDBLUSSERS LEEGGESPOTEN TOON VERHEIJEN

24 juli 2018

02u43 0 Beerse Het personeel van de gemeentelijke werkplaatsen De Loods aan de Dennenlaan keek gisterochtend raar op toen ze op het werk kwamen. Van verschillende voertuigen waren de banden platgestoken en er waren ook brandblussers leeggespoten. De vandalen probeerden ook binnen te geraken.

Het was iets na 8 uur gisterochtend toen de politie de melding kreeg van zware vandalenstreken op het terrein van de Loods in de Dennenlaan in Beerse. De gemeente heeft daar sinds 2014 de nieuwe gemeentelijke werkplaats geopend, De Loods. De eerste medewerkers die toekwamen zagen niet meteen iets, maar toen ze wilden vertrekken met een hoogtewerker zagen ze dat de banden waren lek gestoken. "En al snel werd duidelijk dat er veel meer aan de hand was", zegt burgemeester Marc Smans (N-VA). "In totaal zijn meer dan twintig banden stuk gestoken. Er werden ook brandblusapparaten leeg gespoten."





Beveiliging

De site van de gemeentelijke werkplaats De Loods is al wel beveiligd en er staan onder meer bewakingscamera's, maar daarop zouden volgens de eerste vaststellingen de vandalen niet te zien zijn. "De beelden zijn in elk geval overgemaakt aan de politie voor verder onderzoek", zegt Smans. "Het is dus niet duidelijk of de vandalen met meer waren. We hebben in elk geval geen enkel idee wie er achter de feiten kan zitten. We staan voor een raadsel. Gelukkig zijn ze uiteindelijk niet binnengeraakt, want dan had de schade nog veel groter kunnen zijn. Stel je voor wat ze daar allemaal nog hadden kunnen vernielen."





Kosten

De kosten zullen vermoedelijk toch in de duizenden euro's lopen. "Onder meer de banden van de grote podiumwagen waren allemaal stuk", zucht Marc Smans. "We hebben een bandencentrale moeten laten komen om te bekijken wat er allemaal moest vervangen worden. Gewone autobanden zijn nog wel snel te vervangen, maar voor die Manitou en de podiumwagen is dat een ander paar mouwen." Ook de banden van een aanhangwagen en van drie wagens die binnenkort verkocht zouden worden, waren stuk. Die zullen nog allemaal vervangen worden. "We bekijken nu ook hoe we de site nog meer kunnen beveiligen, want we willen dit niet nog eens meemaken. Eigenlijk is het onbegrijpelijk, want wat hebben mensen er nu aan om hier vernielingen aan te brengen? Gelukkig heeft ons personeel uiteindelijk toch gewoon haar werk kunnen doen." Mogelijk komen er dus nog extra bewakingscamera's om de site nog meer te beveiligen.