Uitbreiding sportcentrum klaar tegen 2019 SQUASHZALEN, EXTRA PARKING EN VERNIEUWDE KLEEDKAMERS TOON VERHEIJEN

17 april 2018

02u53 0 Beerse De gemeente hoopt in het voorjaar van 2019 het vernieuwde én uitgebreide sportcentrum in gebruik te nemen. Het project kost 1,5 miljoen euro. Er komt ook extra parking.

Het sportcomplex in Beerse werd begin jaren '80 gebouwd. Nadat in 2013 tijdens fase 1 het zwembad grondig onder handen werd genomen, volgt nu fase 2. De bestaande sporthal wordt deels gerenoveerd omdat het sanitaire blok tot op de draad versleten was. De gemeente heeft ondertussen wel tijdelijke kleedkamers geplaatst zodat de sportclubs wel nog gewoon verder kunnen. "De kleedkamers veranderen wel compleet van opzet", zegt sportfunctionaris Ronald Van Gils. "Alle kleedkamers krijgen lockers. De totale oppervlakte van de kleedkamers verkleint, maar door de lockers zullen ze sneller weer gebruikt kunnen worden. In de praktijk zal de capaciteit dus vermeerderen." Ook de douches worden vernieuwd en de toiletten komen in een apart gedeelte.





Squash

De uitbreiding van de sporthal gaat ook gepaard met nieuwigheden. Zo komen er drie squashuimtes. "Zo veel squashmogelijkheden zijn er niet in de regio", zegt sportschepen Hans Woestenborghs (BEERSEplus). "Die ruimtes kunnen clubs ook gebruiken als een soort kantoor of voor een groot evenement. Daarnaast komt er een grote polyvalente zaal, die ingericht kan worden als vip-ruimte, en een mattenzaal voor de vechtsportclubs, die nu verspreid over de gemeente zitten. De huur van de sporthal wordt wel één of twee euro duurder, maar eigenlijk gaat het om een indexering want de prijs is al héél lang dezelfde. Tenslotte gaan we parking 2 nu ook voorzien van belijning. Het is ook de bedoeling dat we samen met de tennisclub en Lentezon een parkeerplan gaan uitwerken, want hun parkings liggen ook op wandelafstand."





En houdt het op bij fase 2?





"Als er nog iets moet bijkomen, en dat zal wel gebeuren, dan zal het hier of in Vlimmeren zijn. Maar dat zijn de enige twee sportsites."





Zwembad

Ondertussen is zwembad 't Beerke gestart met het nieuwe initiatief rond zeermeerminzwemmen, voorlopig enkel als kinderfeestje. Je krijgt dan anderhalf uur initiatie en een half uur vrij zwemmen. Dat kost 175 euro. Wie ook voor een hapje en een drankje kiest, betaalt tussen 230 en 280 euro.