Uitbreiding en renovatie sportcomplex 't Beerke start in het voorjaar 02u46 0 Beerse De sportieve inwoners van Beerse beschikken vermoedelijk tegen begin 2019 over een vernieuwd en vooral uitgebreid sportcomplex 't Beerke. Via het autonoom gemeentebedrijf pompt de gemeente 1,5 miljoen euro in het complex. De werken starten vermoedelijk in het voorjaar van 2018 en duren één jaar. De gemeente plaatst containers als tijdelijke kleedkamers.

Het zwembad 't Beerke is jaren geleden al flink onder handen genomen en nu is het de beurt aan de rest van het sportcentrum in de Rerum Novarumlaan. De gemeente investeert net geen 1,5 miljoen euro. "De kleedkamers zijn verouderd en waren al een tijdje aan vervanging toe", zeggen de schepenen Hans Woestenborghs (Beerseplus) en Hans Cornelis (N-VA). "De huidige sporthallen blijven gewoon behouden en blijven toegankelijk. We gaan tijdelijk containers plaatsen om er kleedkamers in onder te brengen. Het is ook de bedoeling dat sporters de kleedkamers mogen gebruiken van naburige sportclubs. Daarvoor moeten nog gesprekken gevoerd worden met de aannemer en de clubs."





Squash en dans

In de nieuwbouw, die naast het bestaande complex een plaats krijgt, komen onder meer drie squashboxen, een dojozaal en een polyvalente danszaal. Via een glazen wand zullen die een inkijk bieden in de bestaande sporthal 1. "We houden begin januari nog een vergadering met de aannemer om onder meer de timing vast te leggen, maar vermoedelijk zullen de werken starten in februari of maart, om begin 2019 afgerond te worden", zegt schepen Woestenborghs nog. "Mogelijk worden de huurprijzen aangepast, maar dat zal héél beperkt zijn. We hopen vooral op extra inkomsten door de verhuur van de squashboxen én vooral op een daling van de uitgaven door het gebruik van duurzame technieken op het vlak van energie. We willen de kosten beperkt houden voor de sportclubs." (VTT)