Topsportsters openen CrossFit-zaak Kristof Baelus

27 november 2018

13u58 0 Beerse Manou Schoenmakers en Debby Verstraeten openen begin januari een nieuwe CrossFit-zaak in de oude gebouwen van de steenfabriek in Beerse. Beide vrouwen vonden elkaar in 2014 in hun sport en hun passie voor fitness.

Debby was een gerenomeerd triatlon icoon en werd zelfs Belgisch kampioene. In 2014 plaatste ze zich in Lanzarote voor de Ironman in Hawaï. Manou ging volledig voor volleybal en speelde enkele jaren op nationaal niveau.

Ook in gezonde voeding, voedingsschema’s en personal training delen de vrouwen hun passie. Zo ontstond het idee een eigen zaak te beginnen waar ze de nadruk konden leggen op een persoonlijke trainingsaanpak, sportvoedingsadvies en workshops. In hun zaak CrossFit Brug 6 beperken ze de trainingen tot acht deelnemers. Zo kunnen ze iedereen persoonlijk advies geven. “Het kan perfect dat een topsporter samen traint met een startende sporter. Dit kan alleen in kleine groepjes, waardoor we onze klanten van een erg persoonlijke aanpak kunnen verzekeren”, legt Debby uit.

Levenswijze

Beide vrouwen willen niet werken naar een bepaald sportdieet waar je moet leven op shakes, maar willen streven naar een levenswijze met als uitgangspunten sport, gezonde voeding en een gezond lichaam.

Sportievelingen die zich willen inschrijven of meer info willen over de aanpak van Debby en Manou kunnen dat op www.crossfitbrug6.be.